Cantante Sáret Waloó inyecta ánimo a venezolanos

México, 27 Ago (Notimex).- Con letras que reflejan una actitud positiva, de amor y respeto es como Sáret Waloó ha logrado tender un puente con sus compatriotas venezolanos en estos momentos tan difíciles y de inestabilidad en ese país sudamericano.

Aunque desde hace más de una década radica en Costa Rica, el cantautor reconoció en entrevista con Notimex que no olvida su patria y mucho menos a su familia que aún lucha por mantenerse en medio de la crisis que enfrenta Venezuela.

“La música siempre ha sido un lenguaje universal”, dijo el cantautor, al señalar que este tipo de canciones con un espíritu positivo son para animar a sus paisanos que hoy más que nunca necesitan apoyo.

“A través de la música es como llevamos el mayor mensaje, hay gente que no lo entiende así y por eso hay que ser muy precisos en lo que escribimos”, dijo el artista al recordar con emoción que algunos venezolanos se le han acercado para comentarle cómo su música los inspira.

“Es importante saber que escribimos de forma positiva para ellos y pedirles que por muy fea que esté la situación, el ánimo no caiga”, añadió Sáret.

Señaló que si bien la música es una forma de inyectar ánimo, otra estrategia es sumarse a programas de ayuda, “acá en Costa Rica se hacen actividades para tratar de ayudar con medicamentos y otros artículos básicos.

“Muchos grupos tratamos de hacer activismo y dar ayuda desde diferentes puntos”, explicó el músico, quien lamentó la situación en su país que ha llevado a miles de compatriotas a tener que emigrar a países cercanos.

Recordó que cuando salió de su país natal la situación política y económica aún no se agudizaba, “un amigo me invitó a ir con él a Costa Rica y aunque yo estaba trabajando en el canal de Venevisión, me animé.

“Desde entonces ya se veía la situación complicada, decidí probar suerte y no he regresado a Venezuela”, apuntó el músico, quien desde entonces se ha dado a la tarea de cumplir su sueño de infancia: ser cantante.

“Yo tuve siempre la inquietud y con ese sueño he trabajado para forjar una carrera”, dijo Sáret, quien está presentando su disco Camaleón, del que se desprende su sencillo Move your booty.

El artista se ha distinguido por sus letras cuidadas e inspiradoras, así como por la fusión musical en la que ha mezclado el raggaetón con la cumbia y el merengue, logrando atractivas piezas.

También ha explorado la faceta actoral al participar en la telenovela costarricense La María, en la que dio vida a un villano.