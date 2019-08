Rebasado el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de DDHH

México, 25 Agosto (SEMlac)- Las solicitudes de incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aumentó en 70 por ciento, si se comparan los meses de enero a mayo de 2018 con la misma etapa de 2019, y para finales del año, la Secretaría de Gobernación (Segob) estaría protegiendo a 1.131 personas, con un presupuesto que rebasa al asignado de este período anual.

Estos datos forman parte del Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a cargo del Mecanismo, el cual, al mes de abril, atendía a 903 personas (entre las y los periodistas estaban 80 mujeres y 241 hombres, y las y los defensores, 290 mujeres y 292 hombres).

El gasto estimado de esa proyección es de 325 millones de pesos (16,752,577 dólares), pero el presupuesto actual es de 207.6 millones de pesos (10,646,153 dólares); es decir, 64 por ciento del gasto previsto. Incluso, su monto fue inferior a lo ejercido en 2018 y 2017. Ante ello, la Segob ha solicitado 150 millones de pesos (7,692,307 dólares), sin que haya obtenido respuesta hasta el momento.

Al 10 de julio de 2019, ONU-DH había documentado el asesinato de 13 personas defensoras y siete periodistas, cifra que refleja un incremento respecto de años anteriores. Incluso, de 2012 -año en que fue instalado el Mecanismo- a la fecha, siete personas que contaban con esa protección fueron asesinadas, detalla el documento. No obstante, varias de las 62 personas adscritas al Mecanismo, entrevistadas para el Diagnóstico, reconocieron que las medidas aplicadas en su caso funcionaron.

De ese total, cinco de 49 personas beneficiaras calificaron de “excelente” las medidas; la mayoría le otorgó una calificación media. Las fallas que señalaron fueron con los rondines y el botón de asistencia. En el Diagnóstico, se indica que el botón es la medida más utilizada, ya que, de 2012 a la fecha, de 3.832 acciones, 960 correspondieron a ese botón.

Al 15 de marzo de 2019 existían 816 botones asignados, pero de estos, 308 tienen más de un mes de estar apagados y 133 más de una semana. Aunque la mayoría de quienes lo tienen actualmente, más de la mitad de personas entrevistadas no lo utiliza, pues la percepción de su eficacia es negativa. ONU-DH encuentra al botón como una medida poco idónea en zonas sin señal de telefonía o sin capacidad de reacción de las autoridades policiacas.

En cuanto al personal responsable, desde 2014 el Mecanismo opera con 36 funcionarios. La proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada uno ha aumentado 235 por ciento. Cada persona atiende a 155 periodistas y defensoras/es. “Al 24 de abril de 2019 estaban pendientes 114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalente a poco más de tres meses de trabajo, de acuerdo con el ritmo actual del equipo que realiza los estudios de riesgo”, señala el Diagnóstico, entre otras problemáticas encontradas.

Si no se anulan los riesgos, el mecanismo se volverá ineficaz

La ONU-DH “verificó que un gran número de medidas no se implementan de manera adecuada o en su totalidad, hecho que contrasta con la información recibida de que hasta la fecha no se ha impulsado ninguna acción por dicho incumplimiento, ya sea contra las autoridades o contra la empresa contratada para la implementación de algunas de las medidas”.

En cuanto a la impunidad, el organismo destaca que la carencia de un enfoque preventivo es el principal motivo por el cual en 2017 solo 10 casos se concluyeron por disminución de riesgo y en 2018 ninguno. Alertó al gobierno federal de que, si no se anulan las causas de riesgo, el Mecanismo se volverá ineficaz e insostenible: “Manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían aproximadamente 3.400 las personas beneficiarias acogidas al mismo”.

Entre las recomendaciones de la ONU-DH al gobierno de México, destacan el aumento de personal y de recursos para reforzar al Mecanismo y una política pública integral que además de mejorar la protección, tenga estrategias de prevención e investigue, juzgue y sancione las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, la Oficina hizo énfasis en que las defensoras, junto con las periodistas, requieren de acciones específicas que garanticen su seguridad e integridad. Los riesgos y el contexto que enfrentan quienes defienden los derechos de las mujeres o cuestiones de género son diferentes a los de otras y otros defensores, porque enfrentan “riesgos añadidos y caracterizados por componentes de género”.

En las 26 entrevistas que efectuó, la ONU-DH constató la falta de integración de la perspectiva de género en diferentes procesos del Mecanismo, “destacándose aquellas situaciones en donde se presentan grupos con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de periodistas y defensoras en condición de desplazamiento”.

En el análisis que considera el sexo de las y los periodistas y defensores, “la ONU-DH conoció algunos casos de beneficiarios hombres donde la falta de atención a las necesidades derivadas de su rol tradicional de proveedor de recursos para el hogar pudo contribuir de manera determinante a la decisión de no aceptar ciertas medidas de protección, tales como la extracción”.

La ONU-DH recomendó “generar información desagregada por sexo sobre los ataques a personas defensoras, las respuestas adoptadas por el Mecanismo de Protección y el impacto de estas, de tal forma que se profundice en el estudio de la realidad de la violencia en contra de las personas defensoras y periodistas y su impacto diferenciado en las mujeres. Este análisis debe ser alimentado por investigaciones específicas sobre tipo de ataques, incluidos los tipos de violencia en línea contra mujeres.