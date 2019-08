Downey Jr. se disculpa por haber fumado marihuana en Disneylandia

México, 24 Ago (Notimex).- Tras convertirse en Leyenda Disney, el actor Robert Downey Jr., quien en 2008 se convirtió en Iron Man para el Universo Cinematográfico de Marvel, se disculpó por haber fumado marihuana la primera vez que visitó Disneylandia.

Este día, durante las actividades de la convención de Disney, la D23 Expo 2019, que se celebra en Anaheim, California, el actor fue homenajeado junto a otras 11 personalidades como parte de la ceremonia de inducción de Disney Legends.

Al tomar el micrófono, Downey Jr. no dudó en agradecer para enseguida sincerarse ante los más de 6 mil eufóricos asistentes y confesar que en su primera visita al parque temático de Walt Disney, fue arrestado por fumar marihuana.

“La primera vez que fui a Disneylandia fui transportado a otro lugar … a los pocos minutos de ser arrestado”, empezó su confesión, “me llevaron a un centro de procesamiento sorprendentemente amigable, me dieron una severa advertencia y, si la memoria no me falla, un chaperón grupal muy decepcionado. Y he estado cargando con esa vergüenza por un tiempo y solo voy a soltarlo aquí”.

Además de Robert, el director de Iron Man y Iron Man 2, Jon Favreu, también se convirtió este día en una Leyenda Disney junto con Christina Aguilera, Ming-na Wen, Bette Midler, James Earl Jones, Robin Roberts, Diane Sawyer, Kenny Ortega, Hans Zimmer, Barnette Ricci y Wing Chao.