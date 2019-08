Dan a conocer avances de series de nueva plataforma de streaming

México, 24 Ago (Notimex).- Las series originales The Mandalorian, The World According To Jeff Goldblum y el regreso de High School Musical: The Musical: The Series, fueron presentadas durante la convención de Disney, D23 Expo.

Dichas producciones se verán de manera exclusiva por Disney+, la plataforma de streaming de la empresa en la que también estará disponible su catálogo ya conocido de series y películas.

The Mandalorian, la primera serie “live action” de Star Wars llegará el 12 de noviembre, fecha en la que planea estrenarse el servicio en Estados Unidos, Holanda y Canadá. Será hasta el 2020 cuando llegue a Latinoamérica.

Durante la convención, celebrada en Anaheim, California, se pudo conocer el primer póster oficial de la serie que protagonizará Pedro Pascal y el cual se ubicará años después de lo acontecido en El regreso del Jedi, así como el avance.

Asimismo, se presentó el cartel de la serie original The World According to Jeff Goldblum, en la que el actor y músico conocido por La mosca y Jurassic Park ofrecerá su visión del mundo. En la imagen aparece una bicicleta, tatuajes, videojuegos, joyas y hasta maquillaje.

Para el ya anunciado regreso de High School Musical: The Musical: The Series, Disney aclaró que no se trata ni de un reboot ni de una secuela, además de presentar su póster oficial.

Por otra parte, se mostró el arte conceptual de Avengers Campus, uno de los parques temáticos que estará enfocado en Marvel, además de exhibir un adelanto de lo que será la nueva atracción de Epcot Park enfocada en “Moana”.

Una imagen de La dama y el vagabundo también se compartió en este primer día de actividades de la Expo, en el que 12 personalidades fueron homenajeadas como parte de la ceremonia de inducción de Disney Legends.

Robert Downey Jr., Christina Aguilera, Ming-na Wen, Bette Midler, James Earl Jones, Robin Roberts, Diane Sawyer, Jon Favreau, Kenny Ortega, Hans Zimmer, Barnette Ricci y Wing Chao, fueron las figuras reconocidas.