“No vamos a ofrecer disculpas”, dicen feministas de Oaxaca

“No vamos a ofrecer disculpas por los vidrios rotos, por las paredes pintadas y por tomar las calles”, señalaron feministas que en Oaxaca participaron en la brillanteada nacional #NoMeCuidanMeViolan, protesta criminalizada en redes sociales y distintos medios de comunicación bajo argumentos que desestimaron el número de casos de feminicidio y mujeres desaparecidas y violadas en el país.

Por medio de un comunicado difundido en la cuenta de Facebook Marea Verde Oaxaca, las manifestantes indicaron que, ante el hartazgo por los constantes asesinatos de mujeres en la entidad, cometidos incluso después de la marcha del viernes 16 de agosto, “no vamos a parar (…) nunca más tendrán nuestro silencio”.

“Como mujeres que integramos la sociedad civil, indignadas, cansadas y enfurecidas de la brutalidad con la que día a día las mujeres son asesinadas, desaparecidas, violadas, violentadas, acosadas, se quedan sin voz porque se la arrebataron, que se enfrentan todos los días a un sistema de “justicia” podrido y a instituciones que las revictimizan, a la violencia sistemática que el Estado permite y perpetua, queremos responder que no, que no vamos a parar, que no vamos a ofrecer disculpas por los vidrios rotos, por las paredes pintadas y por tomar las calles”, enfatizaron.

Durante la marcha, realizada en la capital del estado, las manifestantes hicieron pintas en fachadas con frases de repudio a los asesinatos de mujeres y rompieron los cristales de las oficinas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), dirigida por Ana Vázquez Colmenares, a quien recriminaron por la falta de resultados en su labor.

“El 16 de agosto nos pronunciamos desde el coraje y la impotencia de ver como el Estado, a través de su secretaria, ha hecho oídos sordos de nuestro hartazgo, nos manifestamos desde el hartazgo histórico que han permitido que el grueso de las mujeres, en México y América Latina, vivamos encerradas en el miedo”, expusieron.

De la misma manera reviraron a la titular de la SMO en su declaración a los medios de comunicación en donde señaló que la manifestación de las mujeres “desvirtúan una demanda legitima”.

“Ningún acto de protesta puede deslegitimar la exigencia de respeto por la vida de las mujeres, de las de calle, quienes tomamos el transporte público diario con el riesgo de ser violentadas por el acoso, tocamientos, violaciones o incluso la muerte”.

También señalaron que, a casi un año de la declaratoria de la Alerta de Género en el estado, no han visto resultados tangibles, sino el incremento de más violencia, por ello recordaron a las autoridades su responsabilidad y obligación de seguridad a las mujeres y a los medios de comunicación del estado pidieron que mujeres reporteras cubran las marchas.

Ante la violencia de género en el estado, el 3 de julio de 2017 la Defensoría de los Derechos Humanos del estado presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género, misma que fue declarada en 40 municipios hace un año, el 30 de agosto de 2018. (Citlalli López Velázquez)