Liam Hemsworth da el primer paso y solicita divorcio a Miley Cyrus

A escasos once días de darse a conocer que Miley Cyrus y Liam Hemsworth estaban separados, ahora se ha revelado que el actor está solicitando el divorcio de la cantante.

De acuerdo al portal TMZ, Liam dio el primer paso y presentó documentos legales en Los Ángeles para disolver su enlace con Miley.

Según información del mismo sitio, Hemsworth empleó en su petición el término de “diferencias irreconciliables”.

De acuerdo a fuentes cercanas a la ahora ex pareja, los artistas firmaron un acuerdo prenupcial, por lo que sus ganancias seguían estando por separado durante su corto matrimonio, por lo que no se prevé una pelea económica. Y, debido a que no procrearon hijos, el divorcio será fácil.