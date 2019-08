El Amazonas necesita más que oraciones: Leonardo DiCaprio

México, 22 Ago (Notimex).- El actor Leonardo DiCaprio, quien se ha convertido en uno de los activistas a favor del ambiente más importantes de Hollywood, criticó la poca cobertura que ha tenido en los medios de comunicación el incendio en el Amazonas.

“Es aterrador pensar que el Amazonas es la selva tropical más grande del planeta, ya que crea 20% del oxígeno de la Tierra, básicamente los pulmones del mundo, ha estado ardiendo y ardiendo durante los últimos 16 días consecutivos, ¡literalmente sin cobertura de los medios de comunicación en absoluto! ¿Por qué?”, señaló en sus redes sociales.

El ganador del Oscar recordó que la amazonia brasileña es hogar de un millón de indígenas y tres millones de especies, y “ha estado ardiendo durante más de dos semanas seguidas”.

Dijo que los científicos y los conservacionistas atribuyen la acelerada deforestación al presidente Jair Bolsonaro, quien hizo una invitación abierta a los madereros y agricultores para limpiar la tierra después de asumir el cargo en enero.

“La selva tropical más grande del mundo es una pieza crítica de la solución climática global. Sin el Amazonas, no podemos controlar el calentamiento de la Tierra”, destacó.

En ese sentido, hizo hincapié en que el Amazonas necesita más que nuestras oraciones y recomendó, como respuesta a la emergencia, hacer donaciones a grupos amazónicos que trabajan para defender el bosque.

“Considere convertirse en un partidario habitual de las iniciativas forestales comunitarias de Rainforest Alliance en los bosques tropicales más vulnerables del mundo, incluida la Amazonia. Este enfoque es, con mucho, la defensa más efectiva contra la deforestación y los incendios forestales naturales, pero requiere una colaboración profunda a largo plazo entre las comunidades y los sectores público y privado”, comentó.

De igual manera, sugirió a la población mantenerse informada y compartir publicaciones, utilizar las redes sociales para que este problema tenga mayor difusión mediática.

“Sea un consumidor consciente, cuidando de apoyar a las empresas comprometidas con cadenas de suministro responsables. Eliminar o reducir el consumo de carne de res. La ganadería es uno de los principales impulsores de la deforestación amazónica”, refirió.

Asimismo, indicó que cuando llegue el momento de las elecciones, “VOTE por los líderes que entienden la urgencia de nuestra crisis climática y están dispuestos a tomar medidas audaces, incluida una gobernanza sólida y una política con visión de futuro”.

A su vez, el cantante Ricky Martin hizo un llamado a las autoridades y medios de comunicación a unir esfuerzos para sofocar los incendios en la selva del Amazonas, en Brasil.

A través de sus redes sociales, el boricua, quien también se unió a las protestas para la destitución del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, expresó su preocupación por el siniestro que devasta desde hace tres semanas “el pulmón de nuestro planeta”.

El artista recordó que el incendio en la Catedral de Notre Dame tuvo una cobertura mediática global, además “algunos billonarios se apresuraron a restaurarla.

“En este momento la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE. Where are the real leaders OF THE WORLD joining forces for The #Amazon #repost: @wilfredorosado”, indicó en sus redes sociales.