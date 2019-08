San Juan del Río, 21 Agosto 2019.- Un hombre y una mujer, resultaron lesionados al ser embestidos por un camión de pasajeros en el patio de maniobras del transporte suburbano, ubicado en la calle Mercedes Camacho y 5 de Mayo, en San Juan del Río.

Se trata de un camión de la empresa de transportes La Estancia, que supuestamente se había quedado sin frenos, pero la Policía Municipal detuvo al conductor, que sería puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, como presunto responsable de lo sucedido.



De acuerdo al director de la unidad Municipal de Protección Civil, Luis Guillermo Arellano Gómez, durante el percance una mujer cayó en paro cardiorrespiratorio, por lo que los paramédicos de una manera coordinada realizaron todos los esfuerzos para finalmente reanimarla y trasladarla a un centro hospitalario.

El funcionario dijo que derivado del reporte a la línea de emergencia 911, acudieron a los patios de maniobras de los camiones suburbanos donde se reportaba un atropellamiento.

Explicó que al llegar al lugar, encontraron a dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, que debido a las lesiones que presentaba, esta última cayó en un paro, pero gracias al trabajo coordinado entre el personal de CRUM y de Protección Civil, más tarde se pudo reanimar a la mujer.

Y es que por un momento el informe dado a los familiares, señalaba que la mujer ya había fallecido, sin embargo el trabajo de los paramédicos fue insistente y finalmente se dio la mejor noticia. La mujer identificada como Erika García, de 39 años, había sobrevivido.



Manifestó que una vez que sacaron a la mujer del paro cardiorrespiratorio (PCR) fue estabilizada y trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital General.

El hombre, presentaba fractura en la extremidad superior derecha, por lo que fue atendido en el mismo lugar y posteriormente trasladado a bordo de una ambulancia también al Hospital General.



Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), para acordonar la zona y apoyar en las maniobras para atender con mayor prontitud a las víctimas.

Testigos presencial refieren que al momento del lamentable accidente, un grupo de personas, entre las que se encontraban hombres, mujeres y niños, permanecían en las bancas en espera de que llegara el camión y poder abordar con destino a sus localidades.

Sin embargo señalaron que al momento que ingresó el camión a la zona de maniobras, iba muy recio y se fue de frente sin detenerse, por lo que tiró un muro de contención de acero y arrolló a las personas, resultando con mayores lesiones la mujer y un masculino, que se identificó como Jorge Castañeda, 44 años.



El camión también golpeó la barda y estuvo a punto de ingresar por el pasillo al mercado, lo que afortunadamente no sucedió, ya que los resultados del percance hubieran sido mayores.

Por su parte la Policía Municipal confirmó que el conductor de la unidad, que permaneció a bordo del camión en calidad de detenido, iba a ser remitido a la Fiscalía del Estado para deslindar responsabilidades.



Además de que se solicitaría el peritaje del camión de pasajeros, para determinar si el percance se trató en realidad de una falla mecánica o se debió a las malas condiciones de la unidad.

Usuarios del transporte suburbano, solicitaron a las autoridades del Instituto Queretano del Transporte (IQT), realicen su trabajo de manera eficiente, no solo para garantizar que los camiones estén en condiciones adecuadas para el traslado de la gente, sino para capacitar a los chóferes, y obligar a las empresas concesionarias a que cuenten con la póliza de seguro de cada una de las unidades, ya que en este caso se duda que el camión implicado contara con ese requisito, pues mencionaron que los lesionados fueron trasladados al Hospital General y no a un centro médico particular.