Mujeres artesanas de Naucalpan ven empoderamiento al generar ingresos

Naucalpan, Méx., 21 Ago (Notimex).- Mujeres artesanas de este municipio exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal, la creación de corredores en donde puedan dar a conocer las actividades que aprendieron de sus antepasados.

En el marco del Congreso de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres Naucalpenses 2019, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos (CEFE), Virginia Oznaya Lora indicó que el empoderamiento se logra a través del reconocimiento.

En entrevista con Notimex, la tejedora y bordadora de prendas de vestir de hilo de lana indicó que, para lograr el empoderamiento de mujeres artesanales, necesitan que las autoridades valoren su actividad productiva y su aportación a la economía de los pueblos.

“Carecemos de apoyos económicos para desarrollar el bordado artesanal a gran escala, carecemos de espacios para comerciar nuestros productos y tenemos que enfrentar a la delincuencia a diario en el transporte público, cuando salimos a vender nuestro trabajo”, expresó.

Oznaya Lora añadió que aprovecharán este congreso para solicitar formalmente a las autoridades municipales, no sólo microcréditos, sino la creación de corredores artesanales en lugares públicos concurridos, para que la gente conozca y consuma lo que las mujeres naucalpenses hacen.

“Las grandes empresas podrían destinar una porción pequeña de espacios en estacionamientos abiertos, para expender las artesanías y hacer frente a la competencia desleal del comercio chino, que se fusila nuestros diseños, sin que podamos defender nuestras obras”, dijo.

Esto, ya que el empoderamiento de las artesanas llega cuando logran generar ingresos a partir de la actividad creativa y apuntalar la estructura familiar y su crecimiento:

“Como mujer de pueblo, puedo afirmar que jamás habíamos recibido apoyo de las autoridades, no nos escuchaban y terminamos por no escucharnos nosotras mismas, por eso tenemos que aprovechar que nos han volteado a ver y esperamos que ya no aparten su vista de nosotras”, señaló.

En ese sentido, apuntó que las mujeres artesanales tratan de mantener viva la herencia de sus antepasados, como la confección de chalinas, rebosos, huipiles y vestidos, que bordan con materiales de Santiago Tianguistenco, donde hay telares artesanales de lana, que también sobreviven a la modernidad.

Ello, porque el bordado y el tejido son una herencia familiar de sus antepasados: “incluso, tengo litografías que son muestras de 1816, de donde ahora retomo algunos diseños de bordado mazahua, que hemos adoptado en esta región Otomí”.

Por su parte, la tejedora de bolsos de accesorio y de carga para mujeres, Dora Olivia Juárez, indicó que el hecho de tener más de 50 años de edad es un factor para no encontrar trabajo, por lo que ahora se dedica a la confección de productos de toquilla, “un material de plástico elaborado en Guadalajara”.

Explicó que ser madre de dos adolescentes estudiantes la llevó a buscar ingresos extra: “Aún tengo necesidades y por eso, además de las bolsas de toquilla, elaboro paletas de hielo de sabores, que comercializo para fiestas infantiles”.

Así, tiene el sueño de crecer como mujer microempresaria, por lo que espera lograr un crédito municipal y llevar sus productos a todos los rincones de Naucalpan y del país.

“Es difícil enfrentar la vida sin generar ingresos propios, aunado a ello está la falta de espacios para que las mujeres artesanas expendan sus obras; no es justo que solo los grandes consorcios y empresarios tengan beneficios para crecer y nosotras no, solo porque hacemos artesanías”, enfatizó.

La tejedora reconoció que el oficio provine de mujeres privadas de su libertad del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla: “Aprendí a hacer estos bolsos de toquillo gracias a una amiga, y ahora lo veo como una actividad de crecimiento personal”.

Incluso, puntualizó, la artesanía es una forma de expresarse, por lo que es necesario contar con espacios “en los que podamos exponer nuestras raíces culturales, a través de nuestros productos”.