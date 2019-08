Hija de Celso Piña redacta una emotiva carta a su padre

México, 21 Ago (Notimex).- A través de una emotiva carta y luego de confirmar la muerte de su padre Celso Piña, Cecilia describió al cantante como “el mejor padre del mundo”.

El llamado “Rebelde del acordeón” falleció este miércoles a los 66 años a causa de un infarto, luego de ser internado en el hospital San Vicente de Monterrey, Nuevo León.

Los rumores de su fallecimiento se esparcieron por las redes sociales, todo era incertidumbre, su oficina de representaciones declinó confirmar a Notimex la muerte, señalando que más tarde emitiría un comunicado.

Sin embargo, Cecilia Piña Ortiz, heredera del músico quien llevó la cumbia “por todo el mundo”, confirmó el fallecimiento de su padre y colocó en su cuenta de Facebook un texto que replicó a través de sus amigos.

“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al final estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a estar llevando tu música en el cielo, a donde te faltaba llegar.