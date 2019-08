Evaluarán trabajo de delegados municipales en San Juan del Río

San Juan del Río, 20 agosto 2019.- El presidente municipal, Memo Vega Guerrero, dio a conocer que después de su primer informe de gobierno, se reunirá con los delegados de las comunidades afín de evaluar su trabajo.

Y es que dijo que no se trata de salir electo nada más, sino de trabajar en favor de sus comunidades, al referir que los delegados son el vínculo entre sociedad y gobierno.

“En el mes de Octubre se va a llamar a comparecer a todos los delegados para que nos informen qué gestiones han hecho, qué trabajo han hecho”, expresó.

Señaló que del resultado que se obtenga en la futura reunión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobierno, se determinará si algún delegado será removido de su cargo.

“Delegado que no trabaje va a ser removido porque no vamos a aceptar que haya delegados muy trabajadores y otros que no trabajen”, manifestó.

En ese sentido, apuntó que los delegados deben llevar a cabo actividades para mejorar la imagen de sus comunidades, así como realizar gestiones con otras dependencias que no son del gobierno municipal.

“No se trata de llegar a pedirle al gobierno, se trata de que también ellos se organicen en sus comunidades para llevar a cabo actividades, como faenas para mejorar centros de salud, escuelas, limpieza de espacios públicos, la organización de sus fiestas patronales”, indicó.

Destacó que esta evaluación es con la intención de que las comunidades salgan adelante, sin embargo aseveró que la función de los delgados es ayudar para mejorar los resultados.

Finalmente el alcalde reiteró su compromiso con las comunidades y que dijo se ve reflejado a través de obras de infraestructura y apoyos sociales.

“La gente quiere participar, que les lleguen apoyos y beneficios, más que nada de los que les ayudan a mejorar su economía como calentadores solares, estufas y becas.”, finalizó.