Más que Alerta de Género lo importante es erradicar violencia: Sheinbaum

México, 20 Ago (Notimex).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que más allá de decretar o no la Alerta de Género en la Ciudad de México lo importante son las acciones para lograr el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres en la capital.

Entrevistada luego de presentar las “Acciones estratégicas de mejora regulatoria”, la funcionaria reiteró su desacuerdo con el acoso y las amenazas vía redes sociales a mujeres que participaron en las movilizaciones de la semana pasada.

Subrayó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha recibido denuncias sobre el tema y la Policía Cibernética investigará todas estas amenazas y acosos.

También insistió en su mensaje a las feministas de que, “si se malinterpretó mis dichos de la semana pasada, no era mi intención alejarnos del movimiento que lucha por la defensa de las mujeres y en contra de la violencia”.

Reiteró sin embargo que las manifestaciones deben ser pacíficas y en este caso lo mejor que puede hacer el Gobierno de la Ciudad es abrir mesas de diálogo-discusión para poder cumplir el fin último de acabar con la violencia de género.

“Lo más importante, lo he mencionado desde que llegué al Gobierno de la Ciudad de México, no es decretar o no, sino el contenido. ¿Cuál es el objetivo? Es erradicar la violencia de género, ese es el objetivo de las organizaciones, el objetivo nuestro y afortunadamente estamos en la mejor condición de diálogo, de construcción conjunta”, dijo.