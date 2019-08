Despreocupa a “Gallo” Estrada velocidad de Dewayne Beamon

México, 20 Ago (Notimex).- En sus 42 peleas como profesional, el boxeador mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada ha enfrentado a rivales de diversas capacidades, por lo cual dejó en claro que no le preocupa la velocidad del estadounidense Dewayne Beamon.

“He peleado con varios peleadores, tengo 42 peleas, para mí (Brian) Viloria era explosivo, rápido, se mueve, boxea; Beamon no me asusta, no me inquieta ni su cuerpo ni su rapidez, estamos al 100 por ciento preparados y saldrá a relucir la preparación en la pelea”, dijo.

En teleconferencia en los “Martes de café” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el “Gallo” Estrada se declaró listo para la primera defensa del título supermosca del CMB que realizará el sábado, para la cual está 1.5 kilos arriba del límite.

Y también se reportó en óptimas condiciones para su pelea en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, particularmente de los puños, luego de sufrir algunas molestias en peleas previas. “Estoy al 100 por ciento, no ha habido dolor”.

“En la primera pelea con (Srisaket Sor) Rungvisai hubo dolor y lesiones, la segunda peleé al 100, ahora llevamos un mes entrenando fuerte, tuve casi tres meses de preparación al 100, sin lesiones, no me ha dolido la mano y esperemos se vea el sábado”, añadió.

Finalmente, se mostró ansioso por regresar al triunfo en su primera defensa y en su natal Sonora, con la motivación de que estará ante su gente para buscar la primera defensa titular en las 115 libras.

“Tengo como cinco años de no pelear aquí en Hermosillo, ante mi gente, es un plus ser la primera defensa, algo que me va a motivar arriba del ring cuando la gente me esté echando porras, es algo que me va a impulsar a tratar de noquear, quiero hacer una pelea para la gente.”

Rumbo a la pelea en la cual se esperan más de 11 mil espectadores, el “Gallo” visitó este martes el Hospital Infantil de Sonora, donde convivió con niños que luchan para superar diversas enfermedades.

Además de impulsarlos para salir adelante, les regaló obsequios, dio autógrafos y se tomó fotografías con ellos, a quienes dedicará su pelea y defensa del título que, les dijo, también es de ellos.