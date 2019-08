Reconocen al gobierno de Memo Vega labor para cuidado del planeta

San Juan del Río, 19 Agosto 2019.- La Asociación Civil “Punto Verde” otorgó un reconocimiento al Gobierno de San Juan del Río, que encabeza el alcalde Memo Vega, por su compromiso con el planeta, al realizar la Campaña de Reciclaje de Residuos Electrónicos, que recabó más de una tonelada de artículos en desuso.

Al realizar esta campaña, con la importante participación de la ciudadanía y en coordinación con la empresa REMSA y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Gobierno Municipal logró contribuir para evitar que 10.4 toneladas de dióxido de carbono se liberaran a la atmósfera.

Se dijo que la cantidad reciclada equivale a ahorrar 69 mil 859 litros de agua; 717 kilos de productos químicos no utilizados; 12 mil 638 kilos de combustibles fósiles no utilizados y por consecuencia no generar gases efecto invernadero, ahorrando 4.5 metros cúbicos de espacio en el relleno sanitario municipal.

El Director de Ecología Municipal, Luis Esperón, agradeció a la ciudadanía por haber participado en esta convocatoria e informó que en octubre se habrá de realizar una segunda campaña de reciclaje de electrónicos.

Destacó que se sumará el componente de que ahora se recibirán pilas desechables, producto que debe tener un tratamiento especial y que la ciudadanía ha solicitado un lugar para su recolección.

“Tuvimos una buena participación en la primera campaña, esperamos que en la segunda crezca el número de gente. Pretendemos hacer 3 campañas de reciclaje de electrónicos al año, en octubre sería la próxima, ya avisaríamos qué día en específico y en enero tendríamos la siguiente”, detalló el funcionario municipal.